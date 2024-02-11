شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الأحساء والجبيل.. شاهد هطول الأمطار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

هطول الأمطار على جيزان

أمطار متوسطة على الجبيل والجبيل الصناعية

الدمام - شريف احمد - شهدت عدة مناطق ومحافظات في المملكة هطول أمطار، إذ هطلت مساء أمس، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على محافظة الأحساء.وشملت القرى، والهجر، وبلدات المحافظة، والمراكز التابعة لها، وما يزال هطول الأمطار مستمراً إلى الآن.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على عدة محافظات.وشملت الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، و هروب، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الواحدة مساءً.كما هطلت صباح اليوم، أمطارًا متوسطة على أحياء مدينتي الجبيل والجبيل الصناعية، وما زالت مستمرة في الهطول.وفي الرياض هطلت اليوم أمطار على أنحاء متفرقة من العاصمة الرياض.