شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديميات لـ"اليوم": المرأة السعودية أثبتت جدارتها بكافة مجالات العلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت سعوديات أكاديميات أن القيادة الرشيدة ساهمت في دعم وتمكين مشاركة المرأة الكاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

وأوضحن في حديثهن لـ"اليوم" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، بأن مشاركة المرأة توسعت في مجال العلوم والبحث العلمي بنسبة 21% من إجمالي النشر العلمي في المملكة .





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وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد الجعفري، إن الحكومة الرشيدة أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز ودعم مشاركة المرأة الكاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، تحقيقا لرؤية السعودية 2030، من خلال سياسات داعمة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمرأة وحماية حقوقها.



ولفتت إلى أن تلك السياسات أسهمت في زيادة مشاركة المرأة، وتحقيقها لنجاحات كبيرة في ميدان العلوم والبحث العلمي والابتكار، إذ بلغ التحصيل الأكاديمي للمرأة بالعلوم، 34.1% في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و30.7% في العلوم الفيزيائية، 18.9% في العلوم البيولوجية، و13.3% في الرياضيات والإحصاء، و2.7% في الهندسة والعمارة.

وأضافت "الجعفري": وصل تمثيل المرأة السعودية في قطاع التقنية 33%، وهو ما يفوق متوسط دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ليس هذا فحسب بل سجلت ريانة برناوي أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء، إضافة إلى ما حققته المرأة من مساهمات في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، إذ بلغت عدد الفائزات 100 موهبة في مختلف التخصصات الطبية والكيميائية والهندسية والطاقة وعلوم النباتات والأحياء الدقيقة، والروبوتات والأجهزة الذكية، وقد آتت هذه الجهود ثمارها بتقدم المملكة في التصنيفات العالمية بمقدار 18 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPOW .

وقالت الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وكيلة كلية علوم وهندسة الحاسب للبحث والابتكار بجامعة جدة د. إيمان الظاهري: "شهدت المملكة تحولات جذرية تجاه تمكين المرأة وإبراز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والابتكار، وأثبتت المرأة السعودية كفاءتها وتميزها في عدة مجالات علمية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة النشر العلمي المصنّف والمساهمة الفعّالة في الأبحاث العلمية الدولية".



قالت عضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى د. علياء مليبار: "نفخر كنساء سعوديات بالتفوق في جميع العلوم و المجالات وتأتي هذه الإنجازات المتميزة العلمية نتيجة للتمكين ونتيجة لقوة البحث العلمي وتنوع مجالاته و المتاح للجميع، حيث وجدت المرأة السعودية الدعم القوي في مجال تمكين النساء في مجالات عدة ومهمة وأثبتت عملها وعلمها بدعم قوي من بلدها وتمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله".

وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة أحمد الجعفري، إن الحكومة الرشيدة أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز ودعم مشاركة المرأة الكاملة في جميع المجالات والقطاعات المختلفة، تحقيقا لرؤية السعودية 2030، من خلال سياسات داعمة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للمرأة وحماية حقوقها.ولفتت إلى أن تلك السياسات أسهمت في زيادة مشاركة المرأة، وتحقيقها لنجاحات كبيرة في ميدان العلوم والبحث العلمي والابتكار، إذ بلغ التحصيل الأكاديمي للمرأة بالعلوم، 34.1% في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، و30.7% في العلوم الفيزيائية، 18.9% في العلوم البيولوجية، و13.3% في الرياضيات والإحصاء، و2.7% في الهندسة والعمارة.وأضافت "الجعفري": وصل تمثيل المرأة السعودية في قطاع التقنية 33%، وهو ما يفوق متوسط دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي، ليس هذا فحسب بل سجلت ريانة برناوي أول امرأة عربية تصعد إلى الفضاء، إضافة إلى ما حققته المرأة من مساهمات في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، إذ بلغت عدد الفائزات 100 موهبة في مختلف التخصصات الطبية والكيميائية والهندسية والطاقة وعلوم النباتات والأحياء الدقيقة، والروبوتات والأجهزة الذكية، وقد آتت هذه الجهود ثمارها بتقدم المملكة في التصنيفات العالمية بمقدار 18 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكريةوقالت الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي وكيلة كلية علوم وهندسة الحاسب للبحث والابتكار بجامعة جدة د. إيمان الظاهري: "شهدت المملكة تحولات جذرية تجاه تمكين المرأة وإبراز دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية والابتكار، وأثبتت المرأة السعودية كفاءتها وتميزها في عدة مجالات علمية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة النشر العلمي المصنّف والمساهمة الفعّالة في الأبحاث العلمية الدولية".قالت عضو هيئة تدريس في جامعة أم القرى د. علياء مليبار: "نفخر كنساء سعوديات بالتفوق في جميع العلوم و المجالات وتأتي هذه الإنجازات المتميزة العلمية نتيجة للتمكين ونتيجة لقوة البحث العلمي وتنوع مجالاته و المتاح للجميع، حيث وجدت المرأة السعودية الدعم القوي في مجال تمكين النساء في مجالات عدة ومهمة وأثبتت عملها وعلمها بدعم قوي من بلدها وتمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأكمله".



حلول بمجالات الطب والحاسب



وقالت المختصة في هندسة الكهرباء والإلكترونيات، والباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي د. نورة النعيم: "المرأة السعودية قدمت نموذجًا رائدًا في مجالات العلوم بمختلف التخصصات، حيث ساهمت في الأبحاث التي قدمت حلولًا في مجالات الطب وعلوم الحاسب الآلي والشواهد كثيرة على ذلك فعدد الأكاديميات في المجالات العلمية والتخصصات المتقدمة في ازدياد ويشهد على ذلك دورهن في العملية التعليمية في الجامعات، كما أن عدد الأبحاث والنشرات العلمية أصبح ضخمًا جدًا مع زيادة مشاركة الاكاديميات في مختلف جامعات المملكة ولاحظنا أيضًا قيام بعضهن بقيادة فرق علمية لإنتاج علاجات ولقاحات بالإضافة للتوسع في التخصصات الحديثة".



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