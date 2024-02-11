السعودية | جامعة أم القرى تنظم دورات تدريبية لمبادرة “إِثْرَاء”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظَّم جامعة أم القرى ممثلة بكليَّة اللغة العربيَّة وآدابها دورة تدريبيّة بعنوان “التّميّز في الرّسائل العلميّة أسسٌ ونماذج” ضمن مبادرة برنامج “إثراء” وذلك بمقر الجامعة.

ويهدف “إِثْرَاء” الذي يستمر حتى نهاية العام الجامعي 1445هـ إلى نقل الخبرات العمليّة، وتطوير المهارات النّوعيّة في مجالات الأبحاث العلمية، وتعزيز التَّواصل بين أفراد المجتمع والمهتمين بالبحث العلميّ بشكل عام، إضافة إلى تنمية مستوى الوعي بقضايا البحث العلمي اللّغوي والأدبيّ عن طريق عددٍ من المحاضرات والدّورات التدريبيّة النّوعيّة.

يُذكر أنَّ برنامج “إثراء” يتضمن 13 فعاليَّة تتنوع ما بين: محاضرات توعويَّة، ودورات تدريبيّة؛ يقدّمها نخبة من الأكاديميين بالجامعة.