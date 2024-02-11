انخفاض ملموس في درجات الحرارة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.

كما يتوقع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.

في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.