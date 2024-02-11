انخفاض ملموس في درجات الحرارة على 5 مناطق

كما يتوقع إنخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.
في حين يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
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