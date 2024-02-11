شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ حياة معتمرة توقف قلبها 17 دقيقة بـ المدينة المنورة‬⁩ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الفرق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الباكستانية عمرها 62عام توقف قلبها لأكثر من 17دقيقة.

وكانت المريضة تعاني من إعياء عام في الجسم وبعد ثلاث دقائق من وصولها للمركز فقدت الوعي وتوقف القلب والتنفس

وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بعمليات الانعاش القلبي الرئوي والتي استمرّت لمدة 17 دقيقة حتى استعادة عمل القلب والتنفس

وتم نقل الحالة إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية لإكمال الخطة العلاجية حتى غادرت بصحة جيدة