انت الان تتابع الكونغرس الأميركي يوافق رسمياً على بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن السفير الأميركي في تركيا جيف فليك، اليوم (الأحد)، أن الكونغرس وافق رسمياً على بيع مقاتلات "اف-16" لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرًا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد.

وقال "فليك" في رسالة نشرتها السفارة الأميركية في أنقرة على منصة "إكس": "إن "قرار الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-16 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدمًا كبيرًا"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وكانت الحكومة الأميركية وافقت في 26 يناير (كانون الثاني) الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام السويد الى حلف شمال الأطلسي.

وأُبلغ الكونغرس الأميركي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يومًا لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

وبين مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد الى حلف الأطلسي، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات، التي سبقت التوصل الى الاتفاق.