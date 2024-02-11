فلكية جدة: هلال شعبان يُزين السماء الليلة

الدمام - شريف احمد - يُرصد هلال القمر لشهر شعبان بعد غروب الشمس اليوم، والانتقال نحو بداية الليل الجنوب الغربي، حيث سيشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية بسماء الوطن العربي.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة "المحاق" وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

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وأشار إلى أنه سيُلاحظ خلال بضعة ليالي قادمة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.

وبيّن أنه بشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع القادمة سيكون دليلًا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.

يُذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يُعد مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظراً لأن السماء ستكون مظلمة لغروب هلال القمر في وقت مبكر من الليل.