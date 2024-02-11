ضبط رُتب وأنواط مخالفة في محال بيع وخياطة الملابس العسكرية

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض اليوم 4000 رتبة وأنواط عسكرية وشعارات عسكرية متنوعة، وتم إقفال محل لمخالفته النشاط المرخص له، وذلك بعد حملة تفتيشية في محافظة عفيف، والدوادمي، والزلفي، والمجمعة.جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.يذكر أن الجولة التفتيشية نُفّذت بمشاركة وزارة التجارة، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.