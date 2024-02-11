انت الان تتابع هل يظهر للذكاء الاصطناعي وعي ذاتي؟ خبير يوضح ويحدد "متى يحدث"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن المؤسس المشارك لمركز الكم الروسي "رسلان يونوسوف" أنه لا يستبعد ظهور الوعي الذاتي للذكاء الاصطناعي في العِقد المقبل.

ووفقًا له، قد يظهر الوعي الذاتي للذكاء الاصطناعي في العِقد المقبل، وعلى أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية المزودة بمعالجات السيليكون، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

ويقول في حديث لوكالة "تاس" الروسية للأنباء: "يمكن بناء ذكاء اصطناعي قوي، قادر على تحقيق نفسه، على جهاز كمبيوتر كمي؛ لأن الكمبيوتر الكمي يشبه إلى حد ما النموذج الترابطي للدماغ البشري، ولكن يمكن أيضًا أن يظهر الوعي الذاتي في الذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر كلاسيكي مزود بمعالجات السيليكون، في حال مضاعفة قوة نظام الحوسبة وزيادة كبيرة في كفاءة الخوارزميات الرياضية المستخدمة، أي أن احتمال أن يصبح الذكاء الاصطناعي واعيًا في العقد المقبل لم يعد مستبعدًا، ويمكن أن يحدث بالفعل".

ويشير الخبير إلى أن مناقشة مسألة تطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية ستجري في منتدى تقنيات المستقبل الذي سيُعقد في موسكو يومي 13 و14 فبراير الجاري.