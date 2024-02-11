"حماس" تعلن مقتل محتجزين إسرائيليين وإصابة 8 في القصف المتواصل على غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 12:23 مساءً

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم (الأحد)، أن اثنين من المحتجزين الإسرائيليين لقيا حتفهما، وأصيب 8 آخرين بإصابات خطيرة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 4 أيام. وأوضحت "القسام" في بيان أن أوضاع المصابين تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، وفقاً لـ"فرانس برس". وحمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.

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