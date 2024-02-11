انت الان تتابع "دومينغيز": المنظمة البحرية الدولية تعمل على إيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال رئيس المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز، اليوم (الأحد): "إنّ المنظمة تعمل بلا كلل لإيجاد حل للأزمة في البحر الأحمر التي تؤثر على حركة نقل البضائع عالمياً.

وأضاف "دومينغيز ": "حالياً أكثر من 60 بالمئة من الحمولة التي كانت تمر سنوياً عبر قناة السويس، باتت تمر عبر جنوب إفريقيا. وقد زادت كلفة التأمين، وبات الوقود يُستخدم بكميات أكبر، إذاً هناك تكاليف إضافية، وهناك تأثير بشري يطال البحارة، لأن ذلك يمثل عشرة أيام إضافية من الملاحة".

وبين رئيس المنظمة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، أن اتباع طريق رأس الرجال الصالح ليس الحل الأمثل للشركات، لأنه يزيد تكلفة النقل، وبالتالي سعر المنتجات المنقولة.

ولفت إلى أنّ هدف المنظمة المسؤولة عن ضمان أمن النقل البحري والتي تتخذ من لندن مقراً، هو توفير تدابير عملية وتشغيلية حتى تتمكن السفن من مواصلة العمل.

وأوضح "دومينغيز" أنّ دور المنظمة هو الحرص على استمرار الأطراف في التحاور حتى لا يتدهور الوضع بشكل أكبر، ولنستعيد بيئة بحرية آمنة.

ونفّذ الحوثيون منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، دعمًا لقطاع غزة الذي عدواناً إسرائيلياً.