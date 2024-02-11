انت الان تتابع "الضمان الصحي" يوضح تفاصيل نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 12:43 مساءً

أوضح مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المنزلية المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم (4). ويستهدف النظام الذي وافق على إقراره مجلس الوزراء إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وضمان استدامة التغطية الصحية، وتحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة، وزيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية. وأضاف المجلس في إنفوجراف نشره اليوم أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب الوثيقة تشمل الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي، والحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.

كانت هذه تفاصيل خبر "الضمان الصحي" يوضح تفاصيل نظام التأمين للعمالة المنزلية التي يزيد عددها على 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.