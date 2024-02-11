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القيادة تهنئ أمير قطر بمناسبة نجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري بالبطولة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م، وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.
وتوج منتخب قطر، أمس السبت، بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه 3 / 1 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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