شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ أمير قطر بمناسبة نجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري بالبطولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م، وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.
وتوج منتخب قطر، أمس السبت، بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه 3 / 1 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.
وتوج منتخب قطر، أمس السبت، بلقب كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه 3 / 1 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.