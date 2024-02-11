شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 189 مخالفة بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق الجوالة التابعة لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال شهر يناير من العام الجاري ،189 مخالفة داخل نطاق المحميات.
وشملت "الدخول دون تصريح، والرعي بدون تصريح ، والإضرار بالغطاء النباتي "، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وشملت "الدخول دون تصريح، والرعي بدون تصريح ، والإضرار بالغطاء النباتي "، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقًا لنظام البيئة.
حماية الغطاء النباتيويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، والإسهام في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحميات.
ضمن جهود فرق الجوالة في#هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكيةخلال شهر يناير؛ حفاظاً على البيئة وتنمية الغطاء النباتي pic.twitter.com/JckMKyS0sF— هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية (@KSRNReserve)
ضمن جهود فرق الجوالة في#هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية— هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية (@KSRNReserve) February 11, 2024
خلال شهر يناير؛ حفاظاً على البيئة وتنمية الغطاء النباتي pic.twitter.com/JckMKyS0sF
ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليماتبالأضافة إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.
ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.