صور.. ضبط 189 مخالفة بمحمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية

ضمن جهود فرق الجوالة في#هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية



ضمن جهود فرق الجوالة في#هيئة_تطوير_محمية_الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز_الملكية

خلال شهر يناير؛ حفاظاً على البيئة وتنمية الغطاء النباتي pic.twitter.com/JckMKyS0sF