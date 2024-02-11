شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين هجومًا إرهابيًا استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف قاعدة عسكرية في مقديشو عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية.وأسفر عن استشهاد عددٍ من القوات العسكرية التابعة للصومال، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف، مهما كانت صوره ودوافعه.كما أعربت عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب الصومال، والإمارات، والبحرين، في هذا المصاب الجلل، مع خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً.