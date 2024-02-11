شكرا لقرائتكم خبر عن من يضع الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة؟.. "التعليم" توضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منحت وزارة التعليم مديري المدارس صلاحية وضع الاختبارات البديلة لمن يتغيب عن الاختبارات بعذر مقبول، وذلك وفقاً للمذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب.

وأوضحت المذكرة أنه يشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، على أن يجري الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي لهما، ويجري الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي يستثنى من المدة المريض والسجين؛ والذي يكون بقرار من مدير التعليم.

وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول اختبار البديل؛ يعد مكملاً في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها حسب وضعه.



منع تصوير الأسئلة



وفي سياق متصل منعت وزارة التعليم تصوير أسئلة الاختبارات خارج المدرسة مهما كانت الأسباب مع أهمية أن يُخصص في كل مدرسة مكان خاص لتصوير وتظريف الأسئلة ولا يُستخدم لأي غرض آخر في نفس الفترة، مع اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للتخلص من نماذج الأسئلة، ونماذج الإجابة من جهاز الحاسب الآلي بشكل دقيق يضمن السرية للأسئلة وإجاباتها بعد الانتهاء من الطباعة، على ان يتم تصوير الأسئلة من قبل معدها.

وفي حال تعذر ذلك لأي سبب يكلف مدير المدرسة من يراه مناسبًا للقيام بذلك على أن يُحرر محضر بذلك موضحًا فيه الأسباب ، وتُظرف الأسئلة من قبل معدها في ظروف رسمية؛ مع توضيح البيانات التالية على كل ظرف من ظروف الأسئلة: اسم المدرسة - اسم المادة الزمن الصف المستوى الدراسي القسم الفصل الدراسي والدور - مع توضيح إن كان الاختبار أساسيًا أو بديلاً - وتاريخ الاختبار، عدد أوراق الأسئلة، عدد ظروف المادة الواحدة - إذا كانت تشتمل على أكثر من ظرف - مع مراعاة أن تكون نماذج الإجابة في ظروف رسمية خاصة مستقلة.