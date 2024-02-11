القيادة تهنئ أمير قطر لنجاح تنظيم كأس آسيا وفوز المنتخب القطري بالبطولة

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الرياض - علي القحطاني - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.

ومن جانبه، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023م، وفوز المنتخب القطري الأول بكأس البطولة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالمزيد من التقدم والنجاح لشعب ودولة قطر الشقيق.