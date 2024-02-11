شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير تتسابق في أبها وتروي الأرض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة أبها وضواحيها منذ الصباح الباكر اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة ارتوت على إثرها الأرض.

وأظهر مقطع فيديو تساقط الأمطار الغزيرة على الطرقات حتى ارتوت الأرض، وشملت الأمطار المتفرقة بين غزيرة ومتوسطة.

وكان الحصيني أكد على استمرار الحالة الجوية الممطرة الثامنة اليوم الأحد غرة شعبان 1445هـ، على عموم المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض خاصة شرقها وجنوبها وما بينها وبين المنطقة الشرقية وشرقي الحدود الشمالية وشرق القصيم.

وأوضح أن الأمطار في مجملها متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.