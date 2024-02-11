انت الان تتابع بمشاركة 22 لاعباً.. أخضر الطائرة يختتم معسكره الإعدادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 1:42 مساءً

اختتم المنتخب السعودي للكرة الطائرة لدرجة الشباب معسكره الإعدادي (المرحلة الأولى) الذي أقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة 22 لاعباً، بقيادة المدرب التونسي محمد بن علي الشيخ ومساعدي المدرب ماجد الشمري ومجيد السماعيل. وتخلل المعسكر تدريبات لياقية وتكتيكية على فترتين صباحية ومسائية، ويأتي هذا المعسكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب؛ أبرزها المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 4/16 إلى 2024/5/1 م. من جهته، أشاد المشرف الإداري على المنتخب عبدالله الجبر بالانضباطية التي تميز بها اللاعبون خلال فترة المعسكر على مستوى التدريبات وتطبيق التعليمات، وهذا بلا شك سيسهم في اكتساب الخبرة وزيادة مستواهم اللياقي والمهاري ونتطلع في قادم الأيام لبناء جيل قوي يكون ركيزة للمنتخب الأول؛ في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي وبقية أعضاء مجلس الإدارة. وتابع حديثه: سيكون هنالك مراحل إعدادية قادمة خلال الفترة المقبلة من مرحلتين في المنطقة الشرقية ثم معسكر خارجي سيحدد فيما بعد؛ وذلك من أجل الاستعداد لهذه البطولة.

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