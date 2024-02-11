الهلال ينافس أندية أوروبا للتعاقد مع "باريش ألبير يلماز"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 3:39 مساءً

أبدى مسؤولو نادي الهلال السعودي اهتمامَهم بالتعاقد مع التركي "باريش ألبير يلماز"، لاعب وسط نادي "غلطة سراي" التركي. وبحسب ما نشره حساب "Rusenpress" التركي: فإن كلًّا من: "نادي الهلال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وأياكس، ويوفنتوس، ونابولي، وزينيت، وتوتنهام"؛ تتنافس للحصول على خدمات اللاعب التركى. وأكّد الحساب التركي على أن هناك تنافسًا كبيرًا بين الأندية لكسب خدمات "باريش ألبير يلماز"؛ حيث إن البعض قدّم عروضًا وصلت إلى 50 مليون يورو، مشيرًا إلى أنه سيكون أغلى لاعب كرة قدم في تركيا. يلعب "باريش ألبير يلماز" البالغ من العمر 23 عامًا لصفوف غلطة سراي التركي منذ يوليو 2021، كما يلعب للمنتخب التركى منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "7.50" ملايين يورو. ويحتلّ الهلالُ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر وصيف الدوري السعودي.

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