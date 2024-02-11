إسرائيل تستهدف مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 3:49 مساءً

أعلن جيشُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الأحد"، تنفيذَ ضربات جوية على أهداف تابعة لجماعة "حزب الله" في جنوب لبنان. وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن "طائرات مقاتلة قصفت أهدافًا لحزب الله في لبنان، بما في ذلك بنية تحتية إرهابية ونقطة إطلاق لقذائف في منطقة مروحين"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف: أن القصف شمل أيضًا موقعًا عسكريًّا وبنية عسكرية أخرى، يستخدمها الحزب في جنوب لبنان.

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