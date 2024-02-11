انت الان تتابع "تجنباً لكارثة".. فرنسا تدعو "إسرائيل" إلى وقف المعارك في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 3:53 مساءً

دعت فرنسا اليوم (الأحد) "إسرائيل" إلى وقف المعارك في قطاع غزة؛ تجنباً لكارثة. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في بيان مكتوب: "إن هجومًا إسرائيليًا واسع النطاق على مدينة رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر"، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف "لوموان": "بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك". وأعرب عن قلق باريس الشديد بعد الضربات الإسرائيلية التي طالت مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع المدمر.

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