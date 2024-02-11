شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف نقل 3 م3 من الحطب المحلي بالرياض.. احذر العقوبة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة.
وأشارت إلى ارتكابه مخالفة نقل أكثر من 3 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
وأشارت إلى ارتكابه مخالفة نقل أكثر من 3 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحليواتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب.
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/yWQ6dxjk57— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA)
ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/yWQ6dxjk57— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 11, 2024
كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.