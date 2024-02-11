شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالف نقل 3 م3 من الحطب المحلي بالرياض.. احذر العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي

ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/yWQ6dxjk57— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) ضبط مخالف لنظام البيئة لنقله حطبًا محليًا في منطقة الرياض.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/yWQ6dxjk57 — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) February 11, 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها ضبطت مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة.وأشارت إلى ارتكابه مخالفة نقل أكثر من 3 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي في منطقة الرياض.واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب.كما حثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.