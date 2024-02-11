شكرا لقرائتكم خبر عن جمع 2599 مصحف قديم لإعادة الاستفادة منها في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، الأسبوع الماضي، المبادرة التطوعية "تعظيم المصاحف القديمة"، والتي هدفت إلى جمع المصاحف القديمة من «82» مسجداً وجامعاً بمدينة الرياض، وإعادة الاستفادة منها، وذلك بالتعاون مع مركز العناية بالمصاحف القديمة.وقد بلغ عدد المتطوعين «39» متطوعاً ومتطوعة، وتم جمع «2599» مصحفاً وتسليمها للمركز، كما بلغ إجمالي الساعات التطوعية «312» ساعة، وبلغ عدد الاحتياج من المصاحف الجديدة «1094» مصحفًا بالحجم الكبير، و«2073» مصحفًا بالحجم الصغير، والمساجد التي تحتاج دعمًا بالمصاحف الجديدة «45» مسجداً.الجدير بالذكر أن الوزارة طرحت «9» فرص تطوعية عبر منصة العمل التطوعي لجمع المصاحف القديمة؛ في إطار الجهود والأعمال التي تنفذها في مختلف مناطق المملكة للعناية بالمساجد وتهيئتها وتجهيزها بكافة الخدمات.