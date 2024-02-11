شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شوال آخر موعد للدفعات.. سداد باقات الحج لحجاج الداخل عبر 3 دفعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح حجز المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة الدفع لباقات الحجاج عبر 3 دفعات تبدأ الدفعة الأولى فور الحجز وحتى 72 ساعة وذلك بدفع 20 %، ثم موعد الدفعة الثانية حتى الـ 20 من رمضان وذلك بدفع 40% من قيمة الباقة.وسيكون تاريخ 20 شوال أخر موعد لسداد الدفة الأخيرة المتبقية والتي ستمثل 40% من قيمة الباقة، ولن تظهر حالة الحجز مؤكد حتى إكمال سداد الدفعات كاملة.وبين الموقع آلية الحجز عبر 5 خطوات تبدأ في إنشاء حجز للحاج الرئيسي والمرافقين، ثم وصول رسالة نصية بفاتورة السداد، وبعدها سيتاح سداد قيمة الحجز (سداد كامل أو جزئي)، والخطوة الرابعة هو دفع قيمة الحجز خلال المهلة المتاحة وإصدار التصريح، واخيراً طباعة التصريح عبر بوابة أبشر.