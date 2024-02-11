اخبار السعوديه

20 شوال آخر موعد للدفعات.. سداد باقات الحج لحجاج الداخل عبر 3 دفعات 

0 نشر
حذيفة القرشي – جدة  0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شوال آخر موعد للدفعات.. سداد باقات الحج لحجاج الداخل عبر 3 دفعات  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاح حجز المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة الدفع لباقات الحجاج عبر 3 دفعات تبدأ الدفعة الأولى فور الحجز وحتى 72 ساعة وذلك بدفع 20 %، ثم موعد الدفعة الثانية حتى الـ 20 من رمضان وذلك بدفع 40% من قيمة الباقة.
وسيكون تاريخ 20 شوال أخر موعد لسداد الدفة الأخيرة المتبقية والتي ستمثل 40% من قيمة الباقة، ولن تظهر حالة الحجز مؤكد حتى إكمال سداد الدفعات كاملة.

وبين الموقع آلية الحجز عبر 5 خطوات تبدأ في إنشاء حجز للحاج الرئيسي والمرافقين، ثم وصول رسالة نصية بفاتورة السداد، وبعدها سيتاح سداد قيمة الحجز (سداد كامل أو جزئي)، والخطوة الرابعة هو دفع قيمة الحجز خلال المهلة المتاحة وإصدار التصريح، واخيراً طباعة التصريح عبر بوابة أبشر.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا