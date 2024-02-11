تقييم الاحتياجات الشاملة لمرضى السرطان بالمملكة

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وتناولت الجلسات علم الأورام الدقيق في طب الأطفال والأورام الخبيثة الدموية، للدكتور سكوت هوارد من الولايات المتحدة الأمريكية، وجراحة الأورام الدقيقة والنهج الموجه بالصورة، والطب الدقيق في أورام الأطفال الصلبة، والاستفادة من الطب الدقيق في تشكيل مستقبل التجارب السريرية لعلم الأورام العصبية للأطفال للدكتور محمد شبل عبد الباقي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقييمات الاحتياجات الشاملة لمرضى السرطان للدكتورة فيكتوريا هارمر المملكة المتحدة.
يذكر، أن المؤتمر حظي بمشاركة 50 متحدثا من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة طب الأورام وتحليل أحدث النتائج العلمية، والتطورات المتغيرة في علاج الأورام.
من جلسات اليوم الأخير
- علم الأورام الدقيق في طب الأطفال.
- الأورام الخبيثة الدموية.
- جراحة الأورام الدقيقة.
- أورام الأطفال الصلبة.
- مستقبل التجارب السريرية لعلم الأورام العصبية.
- التطورات المتغيرة في علاج الأورام.
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