تقييم الاحتياجات الشاملة لمرضى السرطان بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم تقييم الاحتياجات الشاملة لمرضى السرطان، اختتم مؤتمر «القمة السعودية لعلم الأورام الدقيق»، الذي انطلق الخميس الماضي ونظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات على مدار 3 أيام، جلساته العلمية، لمناقشة أحدث المستجدات والتقنيات والنتائج العلمية في هذا المجال.

وتناولت الجلسات علم الأورام الدقيق في طب الأطفال والأورام الخبيثة الدموية، للدكتور سكوت هوارد من الولايات المتحدة الأمريكية، وجراحة الأورام الدقيقة والنهج الموجه بالصورة، والطب الدقيق في أورام الأطفال الصلبة، والاستفادة من الطب الدقيق في تشكيل مستقبل التجارب السريرية لعلم الأورام العصبية للأطفال للدكتور محمد شبل عبد الباقي من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقييمات الاحتياجات الشاملة لمرضى السرطان للدكتورة فيكتوريا هارمر المملكة المتحدة.

يذكر، أن المؤتمر حظي بمشاركة 50 متحدثا من الخبراء والمختصين المحليين والعالميين، من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة طب الأورام وتحليل أحدث النتائج العلمية، والتطورات المتغيرة في علاج الأورام.

من جلسات اليوم الأخير