القيادة تهنئ الرئيس الإيراني بذكرى اليوم الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب ولي العهد في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.