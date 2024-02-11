مسيرة بممشى «نسيم مكة» احتفاء باليوم العالمي للنمر العربي

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وأوضحت الأمانة أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأهمية حماية النمر العربي والقطط البرية والحفاظ عليها من الانقراض.
وتضمنت الفعالية عددا من الأركان والفقرات المتنوعة والتطوعية، لتعزيز أهمية العمل المشترك لحماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإشراك أفراد المجتمع في هذه الفعالية سعيا نحو بيئة صحية ومستدامة للجميع، كما تسلط الضوء على تداخل مبادئ الصحة والحفاظ على البيئة، وتجمع بين القطاعات الخاصة والعامة والمجتمعية لتحقيق تأثير فعال ومستدام.
وبينت أن من بين هذه المبادرات «مسيرة كات ووك» التي تقام سنويا على مسافة تصل إلى 7 كلم، استكمالا لجهود المملكة في الحفاظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية والكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وفقا لأعلى المعايير الدولية، وفي 2024 تحتفل «مسيرة كات ووك» بالتزامن مع الإعلان التاريخي لقرار الأمم المتحدة باعتماد يوم 10 فبراير من كل عام يوما عالميا للنمر العربي.
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