السعودية تودع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة في اليمن

بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، وبناءً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة والجمهورية اليمنية، تم إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية.

وتبلغ قيمة الدفعة 250 مليون دولار أمريكي، من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار. وتهدف هذه المنحة إلى دعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية. ويأتي هذا الدعم تأكيدًا على حرص المملكة العربية السعودية على مساندة الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناته، وتعزيز استقراره وأمنه. وتُعدّ هذه المنحة استمرارًا للدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به المملكة في مساعدة الدول العربية الشقيقة، وخاصةً في ظل الأزمات التي تواجهها.