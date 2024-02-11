مجلس الضمان الصحي يوضح شروط التأمين الصحي للعمالة المنزلية

أصدر مجلس الضمان الصحي بيانًا أوضح فيه أن التأمين الصحي للعمالة المنزلية يشمل جميع العمالة المسجلة لدى صاحب العمل الواحد في حال تجاوز عددهم (4). وذكر المجلس في بيان له أن الاشتراطات العامة لتطبيق منافع وحدود التغطية بموجب وثيقة التأمين تشمل:

الالتزام بتطبيق نموذج الإفصاح الطبي.

الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي.

التأمين على جميع العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل في حال تجاوز عددهم 4.

وأشار المجلس إلى أن النظام يهدف إلى:

تحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

ضمان استدامة التغطية الصحية.

تحفيز شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية على توفير منتجات جديدة.

زيادة الفرص الوظيفية في جميع التخصصات الطبية وغير الطبية لدى شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية.

يُعدّ هذا القرار خطوة مهمة نحو ضمان حصول جميع العمالة المنزلية على الرعاية الصحية اللازمة، وتحسين ظروف عملهم بشكل عام.