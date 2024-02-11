شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح أقسام البرودة اليومية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية عن أقسام البرودة اليومية.

وقال الزعاق “في الشتاء البرودة اليومية هى المسيطرة، أما في الصيف الحرارة اليومية هي اللي مسيطرة”.

وأضاف الزعاق أن البرودة اليومية تنقسم إلى أقسام، منها برودة الليل والتى تظهر في موسم سهيل، وبرودة آخر النهار والتي تظهر في أواخر المربعانية.

وتابع الزعاق بأن الشتاء له بداية وشدة ونهاية، يبدأ خلال شهر نوفمبر ويشتد خلال شهري ديسمبر ويناير، وينتهي في أواخر شهر فبراير.