"تعليم الطائف" يعلن أسماء المرشحين للتدريس بالخارج

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالطائف أسماء المرشحين للتدريس بالخارج للعام الدراسي 1446هـ من المشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس والمعلمين لدخول المقابلات الشخصية. اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 02/08/1445.

ودعا "تعليم الطائف " جميع المرشحين لحضور المقابلة الشخصية حسب المكان والزمان المحددين في الجدول المرفق.

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