انت الان تتابع ولادة وتأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
11 فبراير 2024, 7:56 مساءً
عام 1139هجريًّا، الموافق 1727م، كان ميلاد دولة عظيمة بملوكها وقيادتها وشعبها، تمثلت في ولادة الدولة السعودية الأولى، التي لم تكن وليدة أو حفيدة لدولة سابقة؛ إنما أُسست على قوة وانطلاق، استمر إلى كيان الدولة السعودية الثالثة: المملكة العربية السعودية. وحين وُلدت دولة الأمن والأمان والقوة والسؤدد على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- سقاها بالدين والعدل والحكمة والإنصاف، وعليه كان طريقًا معبدًا ومستقيمًا، سار عليه أئمة وملوك الدولة السعودية إلى عهدنا اليوم في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- نحو دولة تنعم برؤية وطن طموح، ومجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، متمثلة برؤية الإلهام والريادة 2030.
وذكرى المناسبات الوطنية تؤكد وتُظهر للجيل الجديد الجهاد العظيم والبذل بالنفس والمال الذي تم لتأسيس هذا الكيان العظيم والهوية الوطنية السعودية، التي يفخر بها كل منتمٍ إليها، وتبرهن قيمة الانتماء والحب لبلادنا وقيادتنا؛ لنحافظ على هذا المكتسب بتنميته وازدهاره، والمحافظة على أمنه ونموه.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وكل من يعيش على أرض العز والأمن والرفاهية (المملكة العربية السعودية).
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة وتأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.