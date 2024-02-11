تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس "تعليم عسير"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن الدراسة ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

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