جامعة الملك فيصل تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين

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محمد بن مسعود - الدمام - علَّقت جامعة الملك فيصل الدراسة الحضورية لجميع طلابها وطالباتها يوم غد الاثنين، وتحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بُعد، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.

وجاء هذا الإجراء بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية.

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