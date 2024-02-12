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القيادة تهنئ رئيس السلفادور بإعادة انتخابه لفترة جديدة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة سمو ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والرقي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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