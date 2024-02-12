شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس السلفادور بإعادة انتخابه لفترة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة سمو ولي العهدكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والرقي.