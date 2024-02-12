شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك فيصل والملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علَّقت جامعة الملك فيصل الدراسة الحضورية لجميع طلابها وطالباتها غدًا الاثنين، وتحويل الدراسة إلى نمط التعليم عن بعد، مع استمرارية دوام العمل للهيئة الإدارية والفنية والتدريسية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية. جامعة الملك خالد كما أعلنت جامعة الملك خالد تعليق الدراسة حضوريًا غدًا الاثنين، بجميع كلياتها، في المقر الرئيس وفي المحافظات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر "البلاك بورد" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.