"المقاطي" يحتفل بزواج ابنه "محمد" بمكة المكرمة

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل راشد بن عطاالله المقاطي بزواج ابنه "محمد" في مكة المكرمة بحضور لفيف من الأقارب، والأصدقاء وجمع من زملاء العريس تخلله فن الحداية والعرضة السعودية.

تتقدم "الخليج 365" بخالص التهاني والتبريكات لـ "محمد"، بمناسبة زواجه، متمنية له دوام السعادة والفرح والسرور.

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