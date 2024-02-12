شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف "خادم الحرمين للعمرة والزيارة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتملت أمس الأحد، مغادرة الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بلدانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي الشريف، ومواقع تاريخية وسياحية.وعبّر الضيوف عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة، وتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، رافعين أكف الضراعة إلى المولى- عزّ وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على الاستضافة.250 معتمرًاوتضم الدفعة الثانية تضم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي البوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين.