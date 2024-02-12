شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 أيام.. "جديدة عرعر" يستقبل أكثر من 94 ألف معتمر عراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل منفذ جديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، أكثر من 94 ألفًا من المعتمرين القادمين برًا من جمهورية العراق، وذلك بداية من 1 فبراير حتى 9 فبراير الحالي، تقلهم 1800 حافلة.

يأتي ذلك وسط الخدمات المقدمة للمعتمرين وسط منظومة متكاملة من القطاعات الحكومية، التي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن، تضمنت تهيئة المصليات وركن الضيافة وجناحًا إسعافيًا للخدمات الطبية، وتأمين برادات لسقيا الماء وتوفير كراسي استرخاء.

بمشاركة المتطوعين التابعين للجهات الحكومية والأهلية في منطقة الحدود الشمالية.

سرعة الإجراءات وسهولتها

وأشاد عدد من المعتمرين العراقيين بالخدمات التي يحظى بها ضيوف الرحمن على الدوام وسرعة الإجراءات وسهولتها والسرعة الفائقة، إلى جانب التسهيلات والخدمات الأخرى، مقدمين الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.



وجُهز منفذ جديدة عرعر بصالة المسافرين، جرى تطويرها على مساحة 9000 مترٍ مربعٍ، وبطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف مسافر، وأكثر من 400 حافلةٍ يوميا.وخُصص 68 كاونترًا للجوازات، إضافة إلى 6 مناطق مخصصة لإجراء عمليات الكشف والمعاينة.