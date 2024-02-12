انت الان تتابع تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا، بما يعادل 0.5%، إلى 81.76 دولارًا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا، أو 0.6%، إلى 76.38 دولارًا للبرميل.

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.