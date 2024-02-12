فيديو.. القبض على 6 مقيمين بالرياض إثر مشاجرة جماعية بينهم

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محمد بن مسعود - الدمام - ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 5 مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية السورية، ظهروا في محتوى مرئي عبر منصات التواصل إثر مشاجرة جماعية بينهم.

وأوضح الأمن العام أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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