تحذير حجاج نيجيريا من إخفاء أو حمل مواد محظورة في السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 5:34 صباحاً

حذّرت السلطات النيجيرية مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام من محاولة إخفاء أو حمل أي مواد محظورة في السعودية. وأصدرت السلطات التعليمات للحجاج النيجيريين بشأن المواد والأدوية المحظورة، وفقاً للقوانين السعودية. وأكّد مسؤولو وكالة مكافحة المخدرات أنهم سيشدّدون الرقابة بشكلٍ كبيرٍ في المطارات، وحذّروا من حمل أي أدوية غير موصوفة طبياً. وأشار المسؤولون إلى أنه سيتم إجراء تمارين توجيهية للحجاج قبل سفرهم في عدة مراكز في البلاد حتى لا يقعوا في مخالفاتٍ قانونية.

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