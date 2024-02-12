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طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترًا.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية والمزاحمية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدرعية #العاصمة_الرياض ...+4

للتفاصيل https://t.co/GG0QAmZajq #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/D3AYVJICXH— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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