شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترًا.ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية والمزاحمية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.