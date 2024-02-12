شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر حتى الثامنة من صباح اليوم الاثنين، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترًا.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية والمزاحمية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
ويشمل التنبيه: الحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم والدوادمي والقويعية والمزاحمية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الدرعية #العاصمة_الرياض ...+4للتفاصيل https://t.co/GG0QAmZajq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/D3AYVJICXH— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الدرعية #العاصمة_الرياض ...+4— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 11, 2024
للتفاصيل https://t.co/GG0QAmZajq #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/D3AYVJICXH