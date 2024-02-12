شكرا لقرائتكم خبر عن بين 8 مناطق.. رفحاء تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ30.9 ملم في مطار رفحاء، و28.7 في محافظة رفحاء، وذلك ضمن 8 مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، الحدود الشمالية، والباحة).

وشهدت رفحاء هطول كميات متفرقة من الأمطار من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 10 فبراير، حتى التاسعة صباح يوم الأحد، وفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورصدته 104 محطات رصد هيدرولوجي ومناخي.

