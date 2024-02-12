شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الإمارات في ضحايا الهجوم على قواتها المسلحة بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإمارتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنعرب لكم ولأسر الشهداء ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".





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وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإمارتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين.

وقال سمو ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له عدد من منسوبي القوات المسلحة الإماراتية، ومانتج عنه من استشهادهم وإصابة آخرين، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي، لأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق ولأسر الشهداء أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".