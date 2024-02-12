33 و5 ْمئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم وطريف والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 5:54 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة. وأوضح المركز أن جدة سجلت أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجلت طريف والسودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية. ويستمر التوقّع بتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجازان 32 درجة، وكل من مكة المكرّمة والقنفذة وينبع 30 درجة، ثم شرورة والوجه 27 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والسودة في أدنى القائمة بـ 5 ْمئوية، تليها تبوك 6 درجات، ثم حائل والباحة وسكاكا ورفحاء والقريات 8 درجات. وسجلت الدمام وأبها وبريدة وحائل والمجمعة والدوادمي والأحساء وحفر الباطن ورفحاء والتنهات والصمان والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.

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