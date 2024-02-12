بالفيديو.. لحظة مصرع لاعب بصاعقة برق أثناء مباراة كرة قدم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:34 صباحاً

أظهرت لقطات فيديو، وفاة لاعب كرة قدم إندونيسي، خلال مباراة ودية، في الملعب، بصاعقة برق ضربته بشكل مباشر. وحسب وسائل إعلام محلية ووسائل تواصل اجتماعي، فقد توفي اللاعب عندما ضربته الصاعقة الرعدية أثناء المباراة الودية التي جرت أمس الأحد. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية فقد قتلت الصاعقة لاعبًا في فريق "أفي بي أي سوبانغ" يدعى سبتيان، ويبلغ من العمر 30 عامًا. وكانت المباراة بين فريقي "سوبانغ" و"إف إل أو"، وكانت تُجرى على ملعب سيليوانغي باندونغ. وعلى الفور هرع اللاعبون باتجاه اللاعب في محاولة لإسعافه؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط ذهول باقي اللاعبين.

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