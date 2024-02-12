أكثر من 7.6 مليون.. إجمالي حركة عبور المركبات بطـرق المملكة خلال أسبوع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 6:39 صباحاً

كشفت الهيئة العامة للطرق عن إجمالي حركة عبور المركبات على الـطـرق خلال الأسبـوع الماضي، التي بلغت أكثر من 7.6 مليون مركبة. وتصدّرت طرق منطقة مكة المكرّمة بأكثر من 2.9 مليون مركبة، تليها طرق الرياض والمنطقة الشرقية بأكثر من 1.1 مليون، ثم طرق المدينة المنوّرة بإجمالي أكثر من 600 ألف مركبة. وأضافت الهيئة، أن طرق القصيم حلت في المركز الخامس بأكثر من 552 ألفاً، ثم عسير 300 ألف، وتبوك وحائل 227 ألف مركبة، والجوف 171 ألفاً. وأوضحت هيئة الطرق في إنفوجراف على حسابها في "إكس"، أن إجمالي حركة عبور المركبات على طرق منطقة نجران تخطت 143 ألف مركبة، والحدود الشمالية 140 ألفاً وجازان 105 آلاف، ثم الباحة بأكثر من 75 ألف مركبة.

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