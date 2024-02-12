فلاورد تشارك في مراسم افتتاح كلية الفنون في جامعة الملك سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 فبراير 2024, 7:00 صباحاً

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن مشاركتها في مراسم افتتاح المبنى الجديد لكلية الفنون في جامعة الملك سعود والتي أُقيمت في حرم الكلية يوم 11 من فبراير. وقامت جامعة الملك سعود في افتتاح المبنى الجديد لكلية الفنون لتنمية مجال الفنون والمساهمة في صنع مسارات عملية لهذا المجال في المملكة بما يتضمن صنع بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الابداعية، وذلك بالتماشي مع رؤية المملكة 2030. وشهِد الحفل حضور العديد من كبار الشخصيات بما في ذلك معالي رئيس جامعة الملك سعود، الدكتور/ بدران بن عبدالرحمن العمر، ومعالي نائب وزير الثقافة، السيد/ حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الادائية، الأستاذ/ سلطان البازعي، والرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، الأستاذ/ باول باسيفيكو، ووكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير، والأستاذة/ نهى قطان، ومدير الموارد البشرية في فلاورد السعودية، السيد/ عبدالكريم الشمري. وفي خطوة تعكس التزام فلاورد بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسات التعليمية وتنمية المواهب الشابة، تضمنت مشاركتها في ركن خاص، تهدف من خلاله تشجيع ابداع طلاب وطالبات كلية الفنون بتوظيف خيالهم وابتكارهم بالرسم على مزهريات فلاورد. وقال الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يشرفنا المشاركة في هذا الحدث الذي يسهم في تنمية مجال الفن في المملكة. مشاركتنا في هذا الحدث يعد جزء من هدفنا لدعم وتنمية المواهب الشابة في مجتمعاتنا، مما يؤكد من التزامنا بالمسؤولية المجتمعية وإيماننا بأهمية الفن والثقافة في ازدهار المجتمع."

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